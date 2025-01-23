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В Московской области потушили первый в 2025 году травяной пожар

«Осторожно, Москва»: трава загорелась у деревни Барановка из-за теплой погоды
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Сотрудники экстренных служб ликвидировали первый с начала 2025 года травяной пожар в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В материале уточняется, что возгорание возникло вдоль автомобильной дороги в районе деревни Барановка. Причиной послужила слишком теплая погода, не характерная для января.

«О пожаре <...> экстренным службам сообщили очевидцы. Благодаря их звонку распространение огня удалось вовремя остановить, спасатели потушили возгорание протяженностью 150 метров», — подчеркнули журналисты.

23 января на территории технопарка «Элма» в подмосковном городе Зеленограде начался пожар. Как рассказали очевидцы, пламя охватило здание на Озерной аллее. При этом никакой официальной информации о произошедшем пока не поступало.

За день до этого в городе Уфе (столица Республики Башкортостан) загорелось здание, в котором находится цех по производству мебели. Строение расположено на улице Фронтовых Бригад.

По данным регионального управления МЧС РФ, сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать пожар на площади 120 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в столице Чеченской Республики потушили пожар на рынке.

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