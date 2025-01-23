В Московской области локализовали крупный пожар на складе

РИА: пожар на складе в Клину локализовали на площади 5 тысяч квадратных метров

Пожар на складе в городе Клин в Московской области локализовали на площади 5 тысяч кв. м. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В 16:00 объявлена локализация пожара на площади 5000 квадратных метров», — заявили в экстренных службах.

По данным МЧС РФ, загоревшееся здание находится на Волоколамском шоссе. На место происшествия были направлены более 40 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники. В ведомстве уточнили, что предварительная площадь возгорания составила 10 тысяч кв. м.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Как писал ТАСС со ссылкой на оперативные службы, была угроза дальнейшего распространения огня.

23 января сотрудники экстренных служб потушили первый с начала текущего года травяной пожар в Московской области. Возгорание растительности протяженностью 150 метров зафиксировали в районе деревни Барановка, оно возникло вдоль автомобильной дороги.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», причиной пожара послужила слишком теплая для зимы погода.

Ранее в Краснодарском крае загорелся ресторан.