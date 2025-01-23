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В Краснодаре произошел пожар в ресторане

Сотрудники МЧС локализовали возгорание в ресторане на 600 квадратах
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МЧС России

Пожар произошел в одном из ресторанов Краснодара на улице Зиповской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что горит крыша трехэтажного здания. Силами 50 специалистов и 16 единиц техники удалось локализовать пожар на площади 600 кв. м.

21 января в отеле Grand Kartal, расположенном на популярном горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел разрушительный пожар. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 237 гостей, включая семьи с детьми, которые приехали на отдых во время школьных каникул. Здание находится на горе, что осложняло работу пожарных. По предварительным данным, там не сработала сигнализация, поэтому постояльцы до последнего не знали о возгорании, а затем они уже не смогли выбраться. 76 человек не спаслись.

До этого в туристическом кафе в карельском городе Сортавала произошел пожар, причиной которого стал взрыв бытового газа. По данным городской прокуратуры, в результате пожара в не работавшем на тот момент кафе один человек получил ожог руки.

Ранее в Чехии произошел взрыв баллона с газом в ресторане.

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