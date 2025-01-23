В Московской области ликвидировали открытое горение на складе

МЧС РФ: спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Клину

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на складе в городе Клин, расположенном в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

«Проводится проливка и разборка конструкций», — рассказали в ведомстве.

Склад на Волоколамском шоссе в подмосковном городе Клин загорелся днем 23 января. На место происшествия были направлены более 40 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники.

Как рассказали в МЧС РФ, площадь пожара составила 10 000 квадратных метров. Впоследствии спасатели локализовали возгорание на площади 5000 квадратных метров.

Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. Также остается неизвестной причина происшествия.

До этого в городе Краснодаре произошел пожар в одном из ресторанов, который находится на улице Зиповской. Огонь охватил крышу трехэтажного здания, распространившись на площади 600 квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлекли 50 сотрудников экстренных служб. Они, в свою очередь, задействовали 16 единиц специальной техники.

Ранее в Нижегородской области произошел пожар в техникуме.