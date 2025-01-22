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В российском техникуме из-за загоревшегося мусора произошел пожар

В Нижегородской области произошел пожар в техникуме, учащихся не эвакуировали
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Телеграм-канал «Ni Mash»

В Нижегородской области из-за загоревшегося мусора произошел пожар в нефтяном техникуме. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Кстово. В нефтяном техникуме произошел пожар, однако студентов из здания эвакуировать не стали.

Сотрудники ремонтной бригады снимали старую кабину кухонного лифта, и, предварительно, подъемник рухнул в шахту, когда трос срезали болгаркой. После этого произошло возгорание мусора.

Обучающиеся в образовательном учреждении подростки пожаловались, что занятия из-за пожара не стали прерывать. Отмечается, что многие из них почувствовали себя плохо. Сотрудники техникума самостоятельно потушили огонь. Отмечается, что в Министерстве образования задымление назвали незначительным, в произошедшем пообещали разобраться, передает Ni Mash.

Ранее оставленные без присмотра дети устроили пожар в Нижегородской области.

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