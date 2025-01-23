В Подмосковье горит склад на площади 10 тысяч квадратов

МЧС: в подмосковном Клину горит склад на площади 10 тысяч квадратов

В подмосковном Клину загорелся склад, огонь распространился на площадь 10 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Telegram-канала 112, пожару присвоили второй уровень сложности. Идет эвакуация сотрудников.

В январе 2025 года в поселке Первомайский Московской области произошел пожар в металлическом ангаре, который использовался как склад.

Площадь возгорания составила 2100 квадратных метров. Для тушения пожара привлекли свыше 50 сотрудников МЧС и 18 единиц техники. В результате происшествия обрушилась кровля строения на площади 700 квадратных метров. Никто не пострадал.

Также в январе в Московской области потушили первый в 2025 году травяной пожар. Возгорание возникло вдоль автомобильной дороги в районе деревни Барановка. Причиной послужила слишком теплая погода, не характерная для января.

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