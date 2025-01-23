Путин призвал создавать в РФ комфортные условия для многодетных семей

Необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, сообщили в Кремле.

«В целом необходимо создавать максимально комфортные условия для большой, многодетной семьи, состоящей из многих поколений», — сказал он.

Российский президент также заявил, что демографический вызов сегодня — главный для страны.

В декабре Путин также говорил, что улучшение демографии и повышение благосостояния российских семей – приоритетная общенациональная цель. Он отмечал, что в 2024 году многое было сделано для того, чтобы семья укрепила свой общественный авторитет.

Недавно демограф Юрий Крупнов заявил, что в России одной из главных демографических проблем является неравное соотношение мужчин и женщин. Примерно до 30 лет представителей мужского пола в стране значительно больше, однако к 50-60 годам ситуация сильно меняется.

Ранее в России предложили привязать размер пенсии к числу детей.