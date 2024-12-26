Путин назвал приоритетную цель России

Президент России Владимир Путин заявил, что улучшение демографии и повышение благосостояния российских семей – приоритетная общенациональная цель. Об этом говорится в телеграмме участникам церемония подведения итогов Года семьи «Год семьи. Продолжение: дороги в будущее – с любовью по пути», опубликованной на сайте Кремля.

По словам главы государства, в 2024 году многое было сделано для того, чтобы семья укрепила свой общественный авторитет и высокий статус. Он призвал продолжить работу по сохранению и развитию семейных основ, культуры материнства и отцовства, и особое внимание уделить многодетным семьям.

В конце ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости ввести России Десятилетие семьи, чтобы добиться положительных результатов в демографической политике.

Она напомнила, что с прошлого Года семьи прошло уже 16 лет, и за это время было реализовано множество инициатив, которые изменили государственные программы, а также федеральное и региональное законодательство.

Ранее Путин анонсировал программу поддержки для регионов с низким уровнем рождаемости.