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Путин назвал приоритетную цель России

Путин: улучшение демографии является приоритетной общенациональной целью
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что улучшение демографии и повышение благосостояния российских семей – приоритетная общенациональная цель. Об этом говорится в телеграмме участникам церемония подведения итогов Года семьи «Год семьи. Продолжение: дороги в будущее – с любовью по пути», опубликованной на сайте Кремля.

По словам главы государства, в 2024 году многое было сделано для того, чтобы семья укрепила свой общественный авторитет и высокий статус. Он призвал продолжить работу по сохранению и развитию семейных основ, культуры материнства и отцовства, и особое внимание уделить многодетным семьям.

В конце ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости ввести России Десятилетие семьи, чтобы добиться положительных результатов в демографической политике.

Она напомнила, что с прошлого Года семьи прошло уже 16 лет, и за это время было реализовано множество инициатив, которые изменили государственные программы, а также федеральное и региональное законодательство.

Ранее Путин анонсировал программу поддержки для регионов с низким уровнем рождаемости.

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