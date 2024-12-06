В России призвали создать нацпроект по спасению мужчин

В России одной из главных демографических проблем является неравное соотношение мужчин и женщин. Примерно до 30 лет представителей мужского пола в стране значительно больше, однако к 50-60 годам ситуация сильно меняется в сторону численного превосходства женщин. Решением может стать национальный проект, направленный на спасение мужчин, заявил демограф Юрий Крупнов в беседе с Общественной Службой Новостей.

У женщин средняя ожидаемая продолжительность жизни выше, чем у мужчин, причем это характерно для всего мира. По этой причине статистически невозможно, чтобы в какой-то стране мужчин старшего возраста было больше, чем женщин, объяснил эксперт. В России на 100 девочек рождается 104 мальчика, и до 30 лет мужчин больше, чем женщин. Однако в возрасте от 25 до 45 лет отмечается мужская «сверхсмертность», которая в 5-6 раз превышает показатели Европы.

«У нас это национальная особенность, связанная с бесшабашными моделями поведения мужчин, их склонностью носить все в себе и не выговаривать проблемы. К этому добавляются такие факторы, как злоупотребление алкоголем и отсутствие обращений за медицинской помощью», — объяснил демограф.

Сильно соотношение меняется к 50-60 годам – численное превосходство женщин доходит до 10-15 млн человек. В среднем в России представители мужского пола живут на 10 лет меньше, чем женского.

Для решения этой проблемы Крупнов призвал разработать нацпроект по спасению мужчин – по его мнению, это должно быть ключевой задачей страны в ближайшие два-три десятка лет, которую без участия государства не решить.

Ранее ученые выяснили, что мужчины в городах живут дольше, чем в деревнях.