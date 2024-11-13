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В России предложили привязать размер пенсии к числу детей

Демограф Тимаков предложил привязать размер пенсии в России к числу детей

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Depositphotos

В России размер пенсии следует рассчитывать исходя не только из трудового, но также и из родительского вклада в общество, привязав его к числу рожденных и воспитанных детей. Об этом в экспертном докладе «Демографическая и миграционная политика России» заявил демограф, аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков, сообщает ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что активная демографическая политика вряд ли позволит вернуться к простому воспроизводству, но она может затормозить снижение.

Тимаков также назвал неэффективной мерой перенос основной массы материнского капитала на первое по очередности рождение. Он считает, что стимулирование вторых и особенно третьих рождений должно стать главной задачей.

Доклад был подготовлен Центром развития гуманитарных технологий «Новая эра».

В конце октября декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что первоначально индексация пенсий в 2025 году должна была пройти в два этапа: с 1 февраля на 4,5%, соответствуя уровню инфляции за прошлый год, а затем, с 1 апреля, — еще на 2,2%.

По его словам, индексация должна была проводиться соразмерно с доходами Социального фонда РФ. Однако затем правительство внесло изменения в действующий законопроект и решило проиндексировать пенсии один раз в начале года.

Ранее были названы пять главных проблем российской пенсионной системы.

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