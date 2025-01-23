В Киеве подозреваемый во время обыска ранил следователя ножом и убежал

В Киеве мужчине грозит пожизненный срок за нападение с ножом на следователя ГБР

В Киеве местный житель во время обысков ударил следователя ГБР ножом и убежал. Об этом сообщили изданию «Страна» в полиции.

Пострадавшего правоохранителя госпитализировали, а 28-летнего нападавшего задержали. Теперь молодому человеку грозит пожизненное.

Недавно двух украинских подростков задержали по подозрению в подрыве взрывных устройств возле двух районных отделов полиции в Харькове. Правоохранители задержали 15-летних парня и девушку, которых СБУ называет «агентами РФ».

До этого сообщалось, что СБУ и Национальная полиция задержали мужчину, подозреваемого во взрыве самодельного взрывного устройства в Днепре. Речь идет о 37-летнем местном жителе, у которого ранее была судимость.

Позже в украинском городе Днепре задержали руководителя областной адвокатской коллегии Александра Самарца. Юрист пытался покинуть Украину через пропускной пункт «Краковец», где его и задержали.

Ранее стало известно, что полиция Украины проводит более тысячи обысков из-за торговли оружием в стране.