На Украине задержали подростков по обвинению во взрывах в Харькове

Двух украинских подростков задержали по подозрению в подрыве взрывных устройств возле двух районных отделов полиции в Харькове. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram-канале.

Украинские силовики задержали 15-летних парня и девушку, которых СБУ называет «агентами РФ».

По ее данным, несовершеннолетние 8 и 9 декабря взорвали взрывные устройства возле отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова, никто не пострадал.

Их нашли по горячим следам. Как заявила СБУ, задержанные жители областного центра были завербованы через Telegram-каналы по поиску «легких» денег.

Служба установила, что фигуранты действовали отдельно друг от друга и каждый выполнял свое задание, но по инструкции одного куратора.

Несовершеннолетним вменяют теракт. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

15 декабря сообщалось, что в Ровненской области на западе Украины местный житель открыл огонь из автомата по группе людей, в результате чего четыре человека получили ранения.

Ранее на Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепре.