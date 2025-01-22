Главу адвокатской коллегии в Днепре задержали за «корректировку ракетных ударов»

В украинском городе Днепре задержали руководителя областной адвокатской коллегии Александра Самарца. Подробности сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным силовиков, Самарец занимался «корректированием ракетных ударов» по городу. Предполагается, что он помог атаковать днепровскую компанию, которая занимается модернизацией беспилотников.

Юрист пытался покинуть Украину через пропускной пункт «Краковец», где его и задержали.

До этого СБУ сообщала о задержании главного психиатра вооруженных сил Украины. Мужчина был заместителем председателя центральной военно-врачебной комиссии на Украине. Одной из его обязанностей было решение вопросов о пригодности граждан к прохождению службы.

С 2022 по 2024 год мужчина купил и не внес в декларацию два земельных участка и частный дом в Киевской области. Также у него появились четыре автомобиля марки BMW, одна квартира в Одессе и две квартиры в столице страны.

Кроме того, во время обысков правоохранители нашли у чиновника наличные деньги на сумму $152 тысячи (около 15,5 млн рублей) и €34 тысячи (около 3,6 млн рублей).

Ранее сообщалось о задержании двух жителей Киевской области, подозреваемых в подготовке покушения на первого заместителя министра здравоохранения страны.