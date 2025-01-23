Полиция Украины проводит более тысячи обысков из-за торговли оружием в стране

Полиция на Украине проводит более 1 тыс. обысков одновременно, борясь с торговлей оружием

Полиция Украины сообщила о проведении более 1 тысячи одновременных обысков, борясь с незаконной торговлей оружием внутри страны. Об этом сообщили в Telegram-канале национальной полиции Украины.

Отмечается, что работу проводят оперативники департамента уголовного розыска, а также полиция и прокуратура.

«Главная цель — перекрытие каналов сбыта и хранения, а также изъятие из незаконного оборота трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Недавно двух украинских подростков задержали по подозрению в подрыве взрывных устройств возле двух районных отделов полиции в Харькове. Правоохранители задержали 15-летних парня и девушку, которых СБУ называет «агентами РФ».

До этого сообщалось, что СБУ и Национальная полиция задержали мужчину, подозреваемого во взрыве самодельного взрывного устройства в Днепре. Речь идет о 37-летнем местном жителе, у которого ранее была судимость.

Ранее на Украине задержали подростка за поджог релейных шкафов.