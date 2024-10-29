Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине задержали подростка за поджог релейных шкафов

В Харьковской области полиция задержала подростка за поджог релейных шкафов

close
Нацполиция Украины

На Украине правоохранители задержали подростка по подозрению в поджогах релейных шкафов. Об этом сообщает национальная полиция страны в своем Telegram-канале.

«В Харьковской области полицейские задержали несовершеннолетнего за поджоги релейных шкафов на железной дороге», — говорится в сообщении.

Установлено, что в августе и сентябре фигурант поджег два шкафа на перегоне Лозовая — Близнюки.

Накануне в Санкт-Петербурге задержали двоих 19-летних юношей, которых подозревают в причастности к ряду поджогов релейных шкафов. Правоохранители установили, что сообщники действовали по указанию неустановленного куратора в мессенджере.

10 октября полицейские задержали в Ростове-на-Дону 18-летнего жителя Новочеркасска, который, по версии следствия, устроил диверсию на железнодорожных путях. Задержанного отправили под арест. Ему грозит до 20 лет колонии по уголовной статье «Покушение на террористический акт».

Ранее в РФ арестовали троих подростков за попытку поджечь бомбардировщики.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами