На Украине задержали подростка за поджог релейных шкафов

На Украине правоохранители задержали подростка по подозрению в поджогах релейных шкафов. Об этом сообщает национальная полиция страны в своем Telegram-канале.

«В Харьковской области полицейские задержали несовершеннолетнего за поджоги релейных шкафов на железной дороге», — говорится в сообщении.

Установлено, что в августе и сентябре фигурант поджег два шкафа на перегоне Лозовая — Близнюки.

Накануне в Санкт-Петербурге задержали двоих 19-летних юношей, которых подозревают в причастности к ряду поджогов релейных шкафов. Правоохранители установили, что сообщники действовали по указанию неустановленного куратора в мессенджере.

10 октября полицейские задержали в Ростове-на-Дону 18-летнего жителя Новочеркасска, который, по версии следствия, устроил диверсию на железнодорожных путях. Задержанного отправили под арест. Ему грозит до 20 лет колонии по уголовной статье «Покушение на террористический акт».

Ранее в РФ арестовали троих подростков за попытку поджечь бомбардировщики.