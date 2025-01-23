В доме Тимура Иванова нашли свыше 30 единиц огнестрельного оружия

В ходе обыска в доме бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова изъяли свыше 30 единиц огнестрельного оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Все они отправлены на баллистическую экспертизу», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в числе изъятого охотничье и наградное оружие.

22 декабря сообщалось, что по делу Иванова арестованы 12 автомобилей 1938–1977 годов выпуска и два мотоцикла 1953 года выпуска. Среди них оказались Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года.

До этого были арестованы 11 земельных участков, некоторые из них оформлены на юридические лица. Большая часть этих участков расположена в Подмосковье, в районе Рублево-Успенского шоссе. Арест имущества, принадлежащего Иванову, его близким и третьим лицам, был произведен вскоре после начала расследования.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки.

По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее на оборонном предприятии Подмосковья пресекли получение взятки в 13 млн рублей.