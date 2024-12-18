Суд арестовал 11 земельных участков по делу экс-замглавы Минобороны Иванова

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте 11 земельных участков в рамках уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в коррупции. Как сообщает ТАСС, уголовное дело было инициировано 23 апреля 2024 года по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении Иванова и неустановленных лиц.

Согласно судебным документам, арестованы 11 земельных участков, некоторые из которых оформлены на юридические лица. Большая часть этих участков расположена в Подмосковье, в районе Рублево-Успенского шоссе. Арест имущества, принадлежащего Иванову, его близким и третьим лицам, был произведен вскоре после начала расследования. На данный момент срок ареста продлен до конца марта 2025 года.

Также по делу Иванова арестованы ретроавтомобили Packard Super 8 Series 180 (модель была разработана в США в 1939 году и завозилась в СССР) и Opel Admiral 1939 года выпуска.

18 декабря в рамках расследования дела Иванова был арестован элитный автомобиль Rolls-Royce. Речь идет о машине модели Ghost 2013 года выпуска. Цена на такое авто стартует от 10 млн рублей.

Иванов занимал пост заместителя Минобороны, когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее стало известно, как экс-замглавы Минобороны Иванов скрывал похищенные деньги.