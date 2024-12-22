По делу Тимура Иванова арестованы несколько ретроавтомобилей и два ретромотоцикла

По делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова арестована коллекция ретроавтомобилей и два ретромотоцикла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Отмечается, что в коллекцию входят 12 автомобилей 1938–1977 годов выпуска, два мотоцикла 1953 года выпуска. Среди них оказались Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года.

До этого Басманный суд Москвы вынес решение об аресте 11 земельных участков в рамках уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в коррупции.

Иванов занимал пост заместителя главы Минобороны, когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее стало известно, как экс-замглавы Минобороны Иванов скрывал похищенные деньги.