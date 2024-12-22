Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

По делу Тимура Иванова арестованы несколько ретроавтомобилей и два ретромотоцикла

РИА: суд арестовал по делу экс-замглавы МО Иванова 12 ретроавтомобилей
close
Максим Блинов/РИА Новости

По делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова арестована коллекция ретроавтомобилей и два ретромотоцикла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Отмечается, что в коллекцию входят 12 автомобилей 1938–1977 годов выпуска, два мотоцикла 1953 года выпуска. Среди них оказались Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года.

До этого Басманный суд Москвы вынес решение об аресте 11 земельных участков в рамках уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в коррупции.

Иванов занимал пост заместителя главы Минобороны, когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее стало известно, как экс-замглавы Минобороны Иванов скрывал похищенные деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами