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Стали известны подробности задержания замминистра обороны

«Коммерсантъ»: замминистра обороны Иванова доставили в центральный аппарат СК

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Кирилл Брага/РИА Новости

Заместитель руководителя Министерства обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан сотрудниками ФСБ и доставлен к следователям центрального аппарата Следственного комитета России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что ночь Иванов проведет в изоляторе временного содержания. В среду, 24 апреля, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте Иванова.

Издание подчеркивает, что если следствие будет военным — в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским — в Басманный. 

До этого стало известно, что задержанный заместитель главы Минобороны Российской Федерации Тимур Иванов днем во вторник, 23 апреля, принял участие в заседании коллегии министерства.

Вечером 23 апреля стало известно о его задержании. В Следственном комитете России сообщили, что Иванова подозревают в получении взятки в размере более 1 млн рублей.

Согласно информации ведомства, замминистра вменяют нарушение ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данному преступления составляет до 15 лет лишения свободы.

Ранее на оборонном предприятии Подмосковья пресекли получение взятки в 13 млн рублей.

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