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На оборонном предприятии Подмосковья двух сотрудников заподозрили в крупной взятке

На оборонном предприятии Подмосковья пресекли получение взятки в 13 млн рублей

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Shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов пресекли факт получения крупной взятки на оборонном предприятии Подмосковья. Об этом сообщил руководитель ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков, пишет ТАСС.

По данным следствия, подозреваемыми оказались главный технолог научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» и его посредник, заместитель начальника инструментального цеха. В пресс-службе сообщили, что они получали деньги за помощь в заключении договоров поставок оборудования и комплектующих, которые нужны для изготовления высокоточного оружия.

Всего подельники получили взятку в 13 млн рублей, отметило ведомство.

Пауков добавил, что по данному факту в Коломне следователи в мае 2023 года возбудили шесть уголовных дел: дача взятки, посредничество и получение взяток. Всего, по словам начальника подмосковного главка полиции, в 2023 году в оборонно-промышленном комплексе задокументированы 64 уголовно-наказуемых эпизода, а к ответственности привлекли 32 человека.

Ранее сотрудника «Крымэнерго» задержали за получение взятки в 1,8 млн рублей.

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