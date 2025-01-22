У Блиновской нашли новый крупный долг

Арбитражный суд Москвы обязал семью «королевы марафонов» Елены Блиновской вернуть банку 569 млн рублей, удовлетворив иск кредиторов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Елена покупала дом в ипотеку, и банк дал ей 300 млн рублей на 20 с лишним лет. Семья кредит выплачивать не стала, из-за чего к этой сумме добавилось 269 млн рублей долга. Общая сумма, которую Елена сейчас должна банку, — 569 млн рублей», — говорится в сообщении.

16 января Блиновская на суде полностью признала вину в неуплате налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Кроме того, она заявила, что не пыталась скрыться от следствия в день своего задержания.

13 ноября 2024 года суд признал «королеву марафонов» банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Ее общий долг перед государством на тот момент составлял более 1 млрд 170 млн рублей.

Блиновская была задержана 27 апреля прошлого года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила свыше 918 млн рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 млн рублей.

Ранее муж Блиновской приехал из зоны СВО на суд к жене и подмигнул ей.