Блиновская полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям

Блогер Елена Блиновская на суде полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям УК РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце августа она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации и неправомерном обороте средств платежей.

Сегодня в Савеловском суде Москвы начался очередной раунд допроса «королевы марафонов».

«Полностью признаю вину», — ответила Блиновская на вопрос представителя прокуратуры, признает ли она вину в неуплате налогов и легализации средств.

Когда обвинитель задал вопрос, как блогер относится к обвинению по статье о неправомерном обороте средств платежей, Блиновская сказала, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому вину признает.

13 ноября 2024 года суд признал «королеву марафонов» банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Ее общий долг перед государством в настоящее время составляет более 1 млрд 170 млн рублей.

Блиновская была задержана 27 апреля прошлого года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила свыше 918 миллионов рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что особняк Блиновской в Подмосковье выставят на торги.