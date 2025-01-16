Блиновская объяснила попытку покинуть Россию в день задержания

Блогерша, «королева марафонов Елена Блиновская заявила на заседании суда, что не пыталась скрыться от следствия в день своего задержания. Об этом сообщает ТАСС.

«В тот момент уголовного дела в отношении меня еще не было возбуждено. Я заранее планировала выступление, заранее его организовала. Кроме того, планировала отметить майские праздники со своими детьми. Именно для этого я пыталась выехать из страны», — сказала блогерша.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в размере более 43 млн рублей.

В июне 2024 года блогерша подала заявление о банкротстве. Однако 6 ноября она отказалась от процедуры и приняла решение самостоятельно погасить долг перед Федеральной налоговой службой и банком ВТБ. 13 ноября суд признал «королеву марафонов» банкротом. 16 декабря Блиновская обжаловала решение.

Ранее стало известно, что с Блиновской продолжат взыскивать долг в 1,1 млрд рублей.