Муж «королевы марафонов» приехал из зоны СВО на суд к жене и подмигнул ей

Блогер Алексей Блиновский приехал из зоны СВО на заседание по уголовному делу своей жены — «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot из зала Савеловского суда Москвы.

Он впервые участвует в заседании по делу, по которому проходит свидетелем.

Известно, что видеться супругам было запрещено. В зале Блиновский подмигнул жене, после чего его сразу же вывели обратно в коридор, уточняет издание.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в размере более 43 млн рублей.

В июне 2024 года блогерша подала заявление о банкротстве. Однако 6 ноября она отказалась от процедуры и приняла решение самостоятельно погасить долг перед Федеральной налоговой службой и банком ВТБ. 13 ноября суд признал «королеву марафонов» банкротом. 16 декабря Блиновская обжаловала решение.

Ранее стало известно, что с Блиновской продолжат взыскивать долг в 1,1 млрд рублей.