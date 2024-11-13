Елену Блиновскую признали банкротом

Суд признал «королеву марафонов» Елену Блиновскую банкротом. Об этом сообщает газета «Известия» в Telegram-канале.

Из решения следует, что имущество блогера планируют распродать за полгода. Отмечается, что дом блогера в коттеджном поселке «Миллениум Парк» стоит около 600 млн рублей. Налоговая служба находится во взаимодействии с мужем блогерши.

По данным Telegram-канала SHOT, долг Блиновской перед Федеральной налоговой службой на момент принятия этого решения составлял — 1 168 032 695 рублей.

Блогерша Елена Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в размере более 43 млн рублей.

Позднее стало известно, что незадолго до попытки покинуть Россию Блиновская переоформила большую часть своего имущества на ближайших родственников. В ее собственности остался только участок в Симферополе на 50 гектаров, а также 58-метровая квартира на Серпуховском Валу в Москве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее помощница Блиновской рассказала, как блогер училась сразу в нескольких вузах.