Россиянам пообещали снижение инфляции в 2025 году

Экономист Балынин: инфляция снизится до 5-6% в 2025 году

Инфляция в России может снизиться до 5-6% в 2025 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2024 году инфляция ускорилась, по итогам года может даже достичь и превысить отметку в 9%, но отметку в 10% по итогам 2024 года, полагаю, не преодолеет. Будем надеяться, что удастся снизить ее темпы в следующем году до 5-6%. Важно отметить, что заработные платы у граждан растут темпами выше инфляции: средняя заработная плата за девять месяцев 2024 года к 9 месяцам 2023 года выросла на 18%», — отметил экономист.

Он напомнил, что в 2025 году прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда увеличиваются на 14,8 и 16,6% соответственно (эти значения существенно выше инфляции). Более того, граждане, имеющие свободные средства, могут их разместить на вкладе под 20-25% годовых, посоветовал экономист.

Поэтому россиянам не стоит беспокоиться о покупательной способности рубля, их деньги находятся под надежной защитой от инфляции, уверен Балынин.

По данным ЦБ, на 16 декабря 2024 года годовая инфляция в России составила 9,5%.

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