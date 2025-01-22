Путин призвал властей реагировать на ускорившуюся инфляцию

Правительство РФ следует оперативно реагировать на ускорившуюся в стране инфляцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе первого в 2025 году совещания по экономическим вопросам, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«Отмечу, что инфляция оказалась выше прогноза правительства. На такую ситуацию, безусловно, нужно реагировать», — заявил глава государства.

Российский лидер призвал выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке. Кроме того, подчеркнул Путин, важно внимательно отслеживать состояние спроса, его отраслевую структуру, а также объемы кредитования.

В ходе заседания Путин заявил, что прошедший 2024 год оказался для экономики России довольно успешным.

До этого главный аналитик Neomarkets Олег Калманович заявил в беседе с «Газетой.Ru», что россияне смогут защитить свои сбережения от инфляции, если распределят их в разные активы. По словам эксперта, треть накоплений лучше положить на рублевый вклад, а остальную сумму — инвестировать в золото, акции надежных компаний и валютный депозит.

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