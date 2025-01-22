Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал властей реагировать на ускорившуюся инфляцию

Путин: власти должны реагировать на ускорившуюся инфляцию
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Правительство РФ следует оперативно реагировать на ускорившуюся в стране инфляцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе первого в 2025 году совещания по экономическим вопросам, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«Отмечу, что инфляция оказалась выше прогноза правительства. На такую ситуацию, безусловно, нужно реагировать», — заявил глава государства.

Российский лидер призвал выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке. Кроме того, подчеркнул Путин, важно внимательно отслеживать состояние спроса, его отраслевую структуру, а также объемы кредитования.

В ходе заседания Путин заявил, что прошедший 2024 год оказался для экономики России довольно успешным.

До этого главный аналитик Neomarkets Олег Калманович заявил в беседе с «Газетой.Ru», что россияне смогут защитить свои сбережения от инфляции, если распределят их в разные активы. По словам эксперта, треть накоплений лучше положить на рублевый вклад, а остальную сумму — инвестировать в золото, акции надежных компаний и валютный депозит.

Ранее россиян предупредили о подорожании бытовой техники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами