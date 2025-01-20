В России предложили внепланово повысить пенсии

Россиянам нужно внепланово повысить пенсии еще на 2-3%, заявил «Газете.Ru» член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

«Внеочередная индексация пенсий в России весной-летом — вполне возможна, тем более что поступают сигналы различных исследований. По моему мнению, это должны быть еще 2-3%. Но скорее всего индексация состоится для неработающих пенсионеров как для самой незащищенной категории населения. Хотя и поддержка работающих пенсионеров также очевидна — их пенсии в этом году проиндексируют впервые с 2016 года. Вместе с тем растет и минимальный размер оплаты труда, от которого часто зависит доход работающих пожилых людей», — отметил Тумин.

Он уверен, что потребность во внеочередной индексации пенсий в России уже назрела из-за роста цен. Тумин отметил социальную ориентированность исполнения государственного бюджета примерно с 2020 года. В 2025 году на реализацию социальных программ выделено 6,5 трлн рублей.

С 1 января 2025 года пенсии россиян повысили на 7,3%. Россиянам сделают перерасчет пенсий с учетом инфляции в 9,52% по итогам 2024 года, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он подчеркнул, что планируется выплатить суммы индексации и за январь 2025 года. По оценке экономиста, средняя пенсия в этом году приблизится к 25 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить пенсию при переезде в другую страну.