Город в Дагестане остался без воды

Дагестанский город Кизилюрт остался без воды из-за прорыва на магистральном водоводе. Об этом пишет официальный сайт администрации города.

«На махачкалинском водоводе, подающем воду в Кизилюрт, произошел прорыв… Прорыв произошел не в городе, а на магистральной водной артерии на промежутке Миатли-Кизилюрт», — говорится в сообщении.

Из-за аварии Кизилюрт останется без воды на неопределенный период, поскольку масштаб ЧП и сроки его устранения еще не установили. По последним данным в Кизилюрте живет около 40 тыс. человек.

В декабре сотни домов в Томске остались без воды из-за повреждения водопровода.

Также в конце 2024 года более 170 домов в Саратове остались без холодной воды из-за аварии. Авария произошла в микрорайоне Первый Пугачевский поселок. Прокуратура контролировала ход ремонтных работ. В Саратове в это время температура воздуха была -1°C.

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