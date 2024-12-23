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В Томске сотни домов остались без воды из-за аварии на водопроводе

В Томске около четырех тысяч жилых домов остались без питьевой воды из-за аварии
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Shutterstock

Около четырех тысяч домов в Томске остались без холодного водоснабжения в ночь на понедельник, 23 декабря, из-за повреждения водопровода. Об этом сообщили в Telegram-канале городского водоканала.

«Сегодня, 22 декабря, на водопроводе диаметром 800 мм обнаружено повреждение в районе Московского тракта, 97», — уточнили в ведомстве.

Для того чтобы минимизировать неудобства горожан, работы решили вести в ночное время. Ограничение подачи холодного водоснабжения вели с 23:00 22 декабря до 06:00 23 декабря по местному времени.

В городском водоканале добавили, что в дома Ленинского района Томска ресурс будет поступать на пониженном давлении.

Накануне более 170 домов в Саратове остались без холодной воды из-за аварии. Авария произошла в микрорайоне Первый Пугачевский поселок. Прокуратура контролировала ход ремонтных работ. В Саратове в это время температура воздуха была -1°C.

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