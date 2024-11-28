Россиянам дали советы, как сэкономить после подорожания ЖКХ в 2025 году

С 1 июля 2025 года российские граждане ощутят заметное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Средний рост составит 11,9%, что уже вызывает вопросы у экспертов и населения. Серьезное внимание уделяется тарифам на электроэнергию, которые вырастут на 12,6%, и на газ — на 10,3%, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

В разных регионах страны это повышение будет варьироваться в зависимости от решений местных властей, которым предоставлены полномочия устанавливать тарифы в пределах, заданных федеральным правительством.

В Москве рост тарифов на электроэнергию будет особенно заметен. Например, для жильцов многоквартирных домов с электроплитами киловатт-час с июля подорожает с 6,15 до 7,16 рубля. Для потребителей с дифференцированными тарифами цена в ночное время составит 4,08 рубля, а в дневное — 9,45 рубля за киловатт-час. Такая структура тарифов отражает стремление стимулировать население к более рациональному использованию электроэнергии в пиковые и непиковые часы.

«В Санкт-Петербурге картина менее драматична, но все же ощутима. Здесь тарифы на электроэнергию увеличатся на 6%, на водоснабжение — на 7,3%, а на вывоз коммунальных отходов — также на 7,3%. Власти города подчеркивают, что рост обусловлен необходимостью модернизации инфраструктуры и увеличением затрат на обслуживание коммунальных систем. Однако эти объяснения не избавляют горожан от беспокойства по поводу дополнительного финансового бремени», — объяснил он.

В Московской области ожидается рост тарифов на свет для большинства жителей на 0,92 рубля, с 7,33 до 8,25 рубля за киловатт-час. Для потребителей, проживающих в домах с электроплитами, местные власти смогут устанавливать тарифы ниже — это решение направлено на поддержку определенных категорий граждан. Однако даже такие меры не способны компенсировать общего повышения стоимости жизни.

Федеральное правительство заявляет, что меры по индексации тарифов продиктованы инфляцией и необходимостью развития коммунальной инфраструктуры.

«Чтобы снизить расходы, важно не только осознавать грядущие изменения, но и предпринять конкретные шаги для оптимизации потребления ресурсов. Один из первых и наиболее доступных способов — установка многотарифных счетчиков электроэнергии. Они позволяют оплачивать электроэнергию по сниженным тарифам в ночное время, что особенно выгодно для тех, кто может перенести использование бытовой техники на этот период», — отметил эксперт.

Другой важный аспект — повышение энергоэффективности жилища. Замена старых окон на энергосберегающие, герметизация дверей и установка утепленных входных конструкций могут существенно сократить теплопотери. Это особенно актуально в регионах с холодным климатом, где расходы на отопление составляют значительную долю коммунальных платежей.

«Кроме того, стоит рассмотреть возможность использования современных систем управления отоплением. «Умное» отопление позволяет автоматически регулировать мощность обогревательных приборов в зависимости от температуры на улице. Например, в теплые дни обогрев автоматически уменьшается, что снижает потребление энергии без ущерба для комфорта», — сказал он.

Не менее полезным будет проведение энергоаудита — профессиональной оценки энергоэффективности квартиры или дома. Специалисты помогут выявить «слабые места», такие как неутепленные стены или утечка тепла через окна. Эти рекомендации помогут составить план улучшений, которые окупятся за счет снижения коммунальных расходов.

Еще один способ сэкономить — регулярная проверка возможности получения льгот или субсидий. Многие категории граждан, такие как пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды или ветераны, имеют право на скидки до 50% на оплату коммунальных услуг.

Для оформления таких льгот необходимо обратиться в местные органы соцзащиты.

«Для жителей частных домов или квартир с индивидуальным отоплением может быть полезным переход на альтернативные источники энергии, например солнечные панели или тепловые насосы. Первоначальные затраты на установку могут быть высокими, но со временем это позволит значительно снизить ежемесячные счета за коммунальные услуги», — резюмировал специалист.

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