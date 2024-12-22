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Более 170 домов в Саратове остались без холодной воды из-за аварии

Прокуратура: в Саратове 172 дома остались без воды из-за ЧП на водопроводе
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Depositphotos

Коммунальные службы Саратова устраняют повреждение на городском водопроводе, из-за поломки которого жители нескольких домов остались без холодной воды. Об этом сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре.

Авария произошла в микрорайоне Первый Пугачевский поселок. Специалисты планируют завершить ремонт до 20:00 воскресенья, отметили в мэрии города.

Прокуратура контролирует ход ремонтных работ. В Саратове сейчас температура -1°C.

До этого в жилых домах в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) из-за планового ремонта в 30-градусный мороз перемерзла вода. Как пишет один из местных жителей, из-за проведения плановых работ в жилом доме отключили электричество, из-за чего перемерзла холодная вода. Ночные температуры в городе в настоящее время опускаются ниже -30°C.

На прошлой неделе в Новосибирске произошли две серьезные коммунальные аварии, оставившие более 100 жилых домов без отопления. Первая авария произошла на улице Ветлужская, 30. Еще один случай произошел в верхней части Академгородка, где на улице Золотодолинской случился прорыв водопровода диаметром 700 миллиметров.

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