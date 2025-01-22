Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обнаруженные выбросы мазута на побережье Азовского моря убрали за сутки

МЧС: завершены работы по сбору выбросов мазута на побережье Азовского моря
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Специалисты завершили работы по сбору выбросов нефтепродуктов на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, обнаруженных во вторник. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

По данным пресс-службы, на 8,5 км берега в районе урочища Кучугуры были обнаружены локальные выбросы мазута. На данный момент работы по сбору отходов завершились. Ликвидацию отходов осуществили за один день.

До этого сообщалось, что фракции песка и водорослей, покрытые темной густой маслянистой жидкостью, были обнаружены на расстоянии 5-10 метров от уреза воды. Их размер составлял от 4 до 45 см.

В середине декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

21 января стало известно, что большая часть мазута с танкера «Волгонефть-239» еще не выкачана. На борту остается 1350 тонн мазута. При этом недавно количество цистерн для вывоза мазута с танкера «Волгонефть-239» увеличили втрое.

Ранее в РАН предложили изучить опыт Испании для борьбы с мазутом в Черном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами