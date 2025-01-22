Обнаруженные выбросы мазута на побережье Азовского моря убрали за сутки

Специалисты завершили работы по сбору выбросов нефтепродуктов на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, обнаруженных во вторник. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

По данным пресс-службы, на 8,5 км берега в районе урочища Кучугуры были обнаружены локальные выбросы мазута. На данный момент работы по сбору отходов завершились. Ликвидацию отходов осуществили за один день.

До этого сообщалось, что фракции песка и водорослей, покрытые темной густой маслянистой жидкостью, были обнаружены на расстоянии 5-10 метров от уреза воды. Их размер составлял от 4 до 45 см.

В середине декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

21 января стало известно, что большая часть мазута с танкера «Волгонефть-239» еще не выкачана. На борту остается 1350 тонн мазута. При этом недавно количество цистерн для вывоза мазута с танкера «Волгонефть-239» увеличили втрое.

Ранее в РАН предложили изучить опыт Испании для борьбы с мазутом в Черном море.