Большая часть мазута с танкера «Волгонефть-239» еще не выкачана

С севшего на мель танкера «Волгонефть-239» выкачали 10% мазута, это около 150 т нефтепродуктов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.

«По итогам 20 января с борта танкера было вывезено около 150 тонн мазута, а это порядка 10% всех нефтепродуктов, которые остались на борту танкера», — сообщили в ведомстве.

Таким образом, 1350 т мазута все еще остаются на борту. Перегрузкой нефтепродуктов занимаются шесть битумовозов. В Черное море, по данным Минтранса РФ, с потерпевших крушение танкеров попало около 2,4 тыс. т мазута.

До этого количество цистерн для вывоза мазута с танкера «Волгонефть-239» увеличили втрое.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее врач Негребецкий рассказал, что маски не спасут от пагубного воздействия мазута в Анапе.