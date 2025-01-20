В РАН предложили изучить опыт Испании для борьбы с мазутом в Черном море

Ученые Российской академии наук (РАН) изучают опыт Испании при уборке мазутного топлива с побережья Атлантического океана в Галисии, где произошел инцидент, схожий с разливом мазута в Черном море. Об этом сообщил доктор химических наук, вице-президент и академик РАН Степан Калмыков, передает РБК.

«Опыт испанских коллег показывает, что наиболее эффективным оказался механический сбор (как вручную, так и с помощью техники), тогда как возможности микробного разложения оказались весьма ограничены как по причине узкого диапазона условий, так и длительности процесса», — заявил он.

По словам Калмыкова, в сложившейся ситуации важно понимать, что тяжелые фракции нефти, среди которых мазутное топливо, крайне тяжело подвергаются микробной деструкции. Он подчеркнул, что изучение опыта других стран поможет решить проблему быстро. Вице-президент РАН призвал научное сообщество объединиться для создания технологий по уборке мазута.

19 января на «Волгонефти-239» начали откачку мазута, который предварительно прогрели до 45°C. В Минтрансе заявили, что все работы будут выполняться только при соответствующих погодных условиях, чтобы исключить возможные риски. Откачку мазута закончат до конца января.

Ранее эколог оценил безопасность крещенских купаний в Черном море после разлива мазута.