На берегу Азовского моря снова зафиксированы выбросы мазута

На берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края после ЧП с танкерами снова зафиксированы выбросы мазута. Об этом сообщили власти района, передает РИА Новости.

Фракции песка и водорослей, покрытых темной густой маслянистой жидкостью, обнаружены на расстоянии 5-10 метров от уреза воды. Размер фракций составляет от 4 до 45 см. Власти региона отмечают, что на данный момент убрано 6 км береговой полосы, собрано 150 кг загрязненной фракции.

До этого стало известно, что большая часть мазута с танкера «Волгонефть-239» еще не выкачана. На борту остается 1350 т мазута. При этом недавно количество цистерн для вывоза мазута с танкера «Волгонефть-239» увеличили втрое.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

Ранее в РАН предложили изучить опыт Испании для борьбы с мазутом в Черном море.