В деле о подрыве автомобиля военного в Москве могут появиться новые фигуранты

В деле о подрыве машины в Москве могут фигурировать сотрудники спецслужб Украины

Новые фигуранты могут появиться в уголовном деле Евгения Серебрякова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в подрыве автомобиля военнослужащего на севере столицы. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах дела отмечается, что у следствия есть основания полагать, что в состав организованной группы входили сотрудники спецслужб Украины. В публикации подчеркивается, что не все соучастники в настоящий момент были установлены.

До этого сообщалось, что Серебрякову продлили арест.

24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник, который принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову. По данным министерства внутренних дел РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. Серебряков успел уехать в Турцию. Там мужчина был задержан и экстрадирован в Россию, где его обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Подробности того шумного дела — в материале «Газеты.Ru».

Ранее подозреваемый в подрыве автомобиля пытался обмануть силовиков.