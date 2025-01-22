Суд в Москве продлил арест обвиняемому по делу о подрыве автомобиля военного

Замоскворецкий суд Москвы продлил срок содержания под стражей Евгению Серебрякову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемому в подрыве автомобиля военнослужащего на севере столицы. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах дела подчеркивается, что срок ареста был продлен до 24 апреля 2025 года, тем самым суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования.

24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник, который принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову. По данным министерства внутренних дел РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. Серебряков успел уехать в Турцию. Там мужчина был задержан и экстрадирован в Россию, где его обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Подробности того шумного дела — в материале «Газеты.Ru».

По информации МВД РФ, Серебряков действовал по заданию украинских спецслужб. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее подозреваемый в подрыве автомобиля пытался обмануть силовиков.