«Тихий и интеллигентный»: подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба задержали в Турции Задержанного в Турции подрывника машины офицера Минобороны РФ арестовали заочно

В МВД Турции сообщили о задержании подозреваемого в подрыве машины военного в Москве. После взрыва авто Евгений Серебряков тут же вылетел в турецкий Бодрум, где его и задержали благодаря помощи турецкой разведки. Возбуждено уголовное дело. Серебрякова обвиняют по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, а также о незаконном приобретении и хранении оружия.

В Турции задержали 29-летнего россиянина Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля Land Cruiser в Москве утром 24 июля, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая.

Как рассказали в полиции, представители российского подразделения Интерпола в 10:30 утра (время совпадает с московским) передали Анкаре информацию о том, что гражданин России совершил в Москве подрыв машины, после чего сразу же вылетел в Бодрум.

По данным SHOT, самолет с Серебряковым на борту вылетел через 3 часа после того, как он заложил СВУ под днище автомобиля Toyota Land Cruiser. За это время преступник успел доехать до Внуково, пройти регистрацию и таможенный контроль.

Серебряков был задержан полицией провинции Мугла в Бодруме. Сразу по прилете опознать мужчину не удалось, так как его фотографий не было в базе данных. Когда турецкие правоохранители получили идентификационные материалы, россиянина практически сразу задержали.

Следствие объявляло фигуранта дела о подрыве машины в Москве в международный розыск. Источник Telegram-канала 112 также сообщал, что подозреваемый улетел в Турцию. По предварительным данным, мужчина «действовал по заданию украинских спецслужб».

Вечером того же дня Замоскворецкий суд заочно арестовал Серебрякова. Его обвинили в незаконном хранении взрывчатки и покушении на убийство двух человек.

Что известно о преступнике

Последнее время Серебряков жил на съемной квартире в Пресненском районе. Она находится примерно в 25 километрах от места утреннего взрыва.

Соседи описывают его как «тихого, интеллигентного» и ни в каких скандальных историях не замеченного мужчину. Дома он держал нескольких кошек, которых пару дней назад отдал. На сервисе для частных объявлений он торговал аксессуарами для охоты, стрельбы и ухода за «стволами».

Некоторые назвали Серебрякова «странным» и рассказали, что недавно к нему в гости приезжала мама.

Сегодня в квартире Серебрякова уже прошли обыски, дверь опечатали.

По данным Readovka, мужчина — уроженец Урюпинска Волгоградской области 1995 года рождения. SHOT сообщает, что мужчина ранее работал в банке.

По данным СМИ, в соцсетях мужчина написал свое имя на украинском языке. Кроме того, со своего профиля в соцсети «ВКонтакте» Серебряков еще в 2011 году оставлял комментарии, в которых критически выражался в адрес Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Покушение на военного

Мужчина в светлой толстовке заложил взрывное устройство под внедорожник Toyota Land Cruiser в 2:28 ночи, писал Telegram-канал Mash, опубликовавший видео с камер видеонаблюдения. По его данным, мужчина провел во дворе 11 минут.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на улице Синявской на севере Москвы примерно в 6:30 утра, когда в машину сел мужчина. В результате взрыва ему оторвало ступни. Также пострадала находившаяся в машине женщина, осколками ей посекло лицо.

Взрыв был такой силы, что повредил припаркованные рядом автомобили. Очевидцы вытащили пострадавших из машины, оба к моменту прибытия врачей находились в сознании, их госпитализировали в Боткинскую больницу.

Причиной взрыва было взрывное устройство, подтвердили позже в МВД. Его мощность, предварительно, составила 500 г в тротиловом эквиваленте.

СК России возбудил уголовное дело по факту происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что проверяется версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. По данным источника RT, пострадавший был участником спецоперации на Украине. По информации mk.ru, водителя зовут Андрей Торгашов, несколько лет назад он служил в одной из секретных воинских частей.

Источник «Интерфакса» утверждает, что взорвавшееся авто принадлежит полковнику Вооруженных сил РФ, руководителю одного из подразделений Генштаба.