Подозреваемый в подрыве автомобиля пытался обмануть силовиков

Подозреваемый в подрыве автомобиля бизнес-партнера в Москве Виталий С. повел силовиков по ложному следу, чтобы отвести от себя подозрения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, сразу после взрыва правоохранители позвонили мужчине. Тот обманул собеседников: сказал, что в шоке и только что обо всем узнал из новостей. И выдвинул свою версию: якобы на днях в одном из ресторанов работники кухни устроили бунт из-за невыплаты зарплат. А значит, к покушению могли быть причастны обиженные подчиненные.

Но вечером Виталия задержали в Бибирево, а в его квартире нашли арсенал оружия. При захвате мужчина сказал, что не понимает причины задержания.

Утром 15 октября самодельное взрывное устройство сработало между капотом и лобовым стеклом китайского внедорожника Tank 300 на Профсоюзной улице в Москве. Пострадали трое: владелец авто, его шестилетний сын и еще один мужчина. Момент подрыва самодельной мины на капоте авто опубликовал Telegram-канал 112.

Позже стало известно, что автомобиль принадлежит столичному предпринимателю. Он учредитель и гендиректор фирмы ООО «Шейкер групп», которая занимается ресторанами. Крупнейший и первый проект компании — бар «Гадкий койот».

Московское управление СК возбудило уголовное дело по статье о покушении.

По информации ТАСС, задержанный Виталий С. был вместе с пострадавшим соучредителем 12 компаний, две из которых в настоящее время ликвидированы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств.