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В некоторых городах Челябинской области из-за морозов отменяют занятия в школах

Морозы привели к отмене школьных занятий в некоторых городах Челябинской области
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Shutterstock

Из-за морозов и сильного ветра в нескольких городах Челябинской области отменили занятия в школах. Об этом сообщает информационное агентство «Первое областное».

По прогнозам синоптиков температура опустится до -15...-20°C. Также ожидается шквалистый ветер.

В связи с этим в Златоусте отменены очные занятия в обе смены для учащихся 1–4-х классов. В Кыштыме также не будет занятий для учащихся первой смены в младших классах.

В Челябинске занятия для всех школьников будут проходить в обычном режиме.

20 января сообщалось, что на юге Таймырского полуострова в Красноярском крае ожидаются морозы ниже -50°C.

15 января в Якутске ввели дистанционное обучение для учащихся 1–5-х классов из-за 40-градусных морозов.

Ранее москвичам спрогнозировали 25-градусные морозы.

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