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В Якутске школьников отправили на дистанционное обучение из-за морозов

В Якутске ввели дистанционное обучение из-за 40-градусных морозов
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В Якутске ввели дистанционное обучение для учащихся 1-5-х классов из-за 40-градусных морозов. Об этом сообщается на странице городского управления образования в социальной сети «ВКонтакте».

Дистанционное обучение объявили на весь день, 15 января, независимо от смены, отметили чиновники.

На сайте регионального управления МЧС говорится о том, что в среду в Якутске и его окрестностях температура воздуха понизится на 7-12°С ниже нормы.

В сентябре 2024 года помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский предложил сократить школьное и университетское образование по времени. Выступая на встрече с региональным активом РВИО и молодежью в рамках проекта «Арктический диалог» в Мурманске, Мединский выразил мнение, что классическое пяти-шестилетнее университетское образование тоже будет «спрессовано» для того, чтобы обеспечить возможность последующего переучивания.

Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что на данный момент сокращение сроков обучения в школах не обсуждается.

Ранее в Госдуме назвали «непозволительной роскошью» сокращение времени на образование.

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