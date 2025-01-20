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Жителей Красноярского края предупредили о 50-градусных морозах

На севере Красноярского края ожидаются морозы ниже -50°C
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Pavel Golovkin/AP

На юге Таймырского полуострова в Красноярском крае ожидаются морозы ниже -50°C. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Норильска.

«Экстренное предупреждение об опасных явлениях погоды (по данным ФГБУ «СУГМС»): в ближайшие два часа и с сохранением до конца дня 20 января и 21 января на юге Таймыра ожидается сильный мороз. Минимальная температура воздуха — минус 50 градусов и ниже», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что на период предупреждения учащиеся школ могут не посещать учебные заведения.

18 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура опустится на 4-15°C ниже нормы в трех округах России в начале текущей недели. По его словам, на севере Урала и Поволжья произойдет значительное похолодание. В Пермском крае 21 и 22 января температура упадет на 6-7°C ниже нормы и достигнет -25...-29°C.

Ранее москвичам спрогнозировали легкие морозы в конце января.

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