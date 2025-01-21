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Москвичам спрогнозировали 25-градусные морозы

Синоптик Шувалов: в Москве февраль может начаться с 25-градусных морозов
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В начале февраля в Москве ожидается похолодание. Температура воздуха может опуститься до 25 градусов мороза, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, это предварительный прогноз — по одной из моделей в начале февраля в столичном регионе могут начаться морозы -20…-25 градусов.

«Поэтому я отвечу положительно на вопрос, будет ли зима», — добавил он. — «Но уверенно о масштабах похолодания и о снеге можно будет судить за несколько дней».

В пятницу в Москве завершится временное похолодание, и затем до 30 января температура воздуха останется на уровне около нуля градусов, считает синоптик. На более поздний период точных прогнозов, которые гарантировали бы снег и морозы, пока нет, заключил метеоролог.

В Гидрометцентре до этого сообщили, что 24 января в Москву придет оттепель. В пятницу ожидается повышение температуры до +1°C, затем потепление продолжится на выходных: столбик термометра поднимется до +4°C. Прогнозируемый на среду снег к концу недели растает.

Ранее синоптик рассказала, когда в Москве и Подмосковье начнется настоящая зима.

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