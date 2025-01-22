В центре Грозного загорелся рынок

РЕН ТВ: в центре Грозного на территории рынка произошел пожар

В центре Грозного на территории рынка произошел крупный пожар. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Пламя распространилось на верхних этажах здания, где расположен частный магазин.

В настоящее время пожарные принимают меры к ликвидации возгорания. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

22 января сообщалось, что в Волгоградской области невыключенная гирлянда стала причиной возгорания в частном доме.

21 января в Москве при возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Нагорной пожарные спасли пять человек.

В тот же день сообщалось, что пожарные в Псковской области спасли из огня более 200 коров и телят. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в служебном помещении.

Ранее россиянин приревновал бывшую жену и устроил пожар в доме предполагаемого соперника.