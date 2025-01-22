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Частный дом в российском селе вспыхнул из-за невыключенной гирлянды

В Волгоградской области частный дом загорелся из-за гирлянды
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Телеграм-канал «МЧС России»

В Волгоградской области невыключенная гирлянда стала причиной возгорания в частном доме. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в селе Александровка. Частный дом загорелся в темное время суток — проживающая там семья из супругов и двоих детей успела выбраться на улицу.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили пожар на площади в 120 метров. В тушении было задействовано шесть пожарных и две единицы спецтехники.

Оказалось, что супруги оставили на ночь включенную гирлянду, и она стала причиной возгорания. Сотрудники экстренных служб рекомендуют не перегружать сеть и отключать осветительные приборы на ночь или в случае отсутствия людей в доме.

До этого в Псковской области во время пожара чуть не сгорели более 200 коров и телят. Сотрудники экстренных служб спасли их и потушили огонь.

Ранее в Москве сотрудники МЧС при пожаре спасли пять человек.

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