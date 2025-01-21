Российские пожарные спасли из огня более 200 коров и телят

В Псковской области пожарные спасли из огня более 200 коров и телят

В Псковской области во время пожара чуть не сгорели более 200 коров и телят. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в деревне Малахи. На животноводческой ферме произошел пожар, огонь распространился на 85 квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб в количестве 15 человек потушили возгорание, используя пять единиц спецтехники. Им удалось спасти 150 телят и 70 коров, которые находились в помещениях.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в служебном помещении. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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