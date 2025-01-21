Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин приревновал бывшую жену и устроил пожар в доме предполагаемого соперника

В Ульяновской области мужчина из ревности поджег дом нового ухажера бывшей жены
close
УМВД России по Ульяновской области

В Димитровграде мужчина из ревности поджег дом, принадлежащий его предполагаемому сопернику. Об этом сообщили в полиции Ульяновской области.

Ночью в одном из частных жилых домов в Димитровграде произошел пожар, и сообщение о возгорании поступило в дежурную часть. Прибывшие на место стражи порядка и сотрудники экстренных служб установили, что причиной пожара стал поджог. Как сообщается, хозяин и его жена услышали шум разбитого стекла и, увидев, что начинается пожар, быстро выбежали на улицу. Они не пострадали, однако огонь уничтожил внутреннюю отделку дома и имущество владельцев, они оценили ущерб в 5 млн рублей.

Подозреваемым оказался 42-летний безработный местный житель, который признался, что приревновал свою бывшую супругу к хозяину дома и решил отомстить последнему. Он изготовил коктейль Молотова и забросил ее в окно дома. Поджигателя задержали, тогда же выяснилось, что он причастен к поджогу другой постройки на территории того же домовладения, случившемуся в ноябре прошлого года. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный россиянин приревновал соседа к жене и ударил его ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами