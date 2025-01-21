Россиянин приревновал бывшую жену и устроил пожар в доме предполагаемого соперника

В Димитровграде мужчина из ревности поджег дом, принадлежащий его предполагаемому сопернику. Об этом сообщили в полиции Ульяновской области.

Ночью в одном из частных жилых домов в Димитровграде произошел пожар, и сообщение о возгорании поступило в дежурную часть. Прибывшие на место стражи порядка и сотрудники экстренных служб установили, что причиной пожара стал поджог. Как сообщается, хозяин и его жена услышали шум разбитого стекла и, увидев, что начинается пожар, быстро выбежали на улицу. Они не пострадали, однако огонь уничтожил внутреннюю отделку дома и имущество владельцев, они оценили ущерб в 5 млн рублей.

Подозреваемым оказался 42-летний безработный местный житель, который признался, что приревновал свою бывшую супругу к хозяину дома и решил отомстить последнему. Он изготовил коктейль Молотова и забросил ее в окно дома. Поджигателя задержали, тогда же выяснилось, что он причастен к поджогу другой постройки на территории того же домовладения, случившемуся в ноябре прошлого года. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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