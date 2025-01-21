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В Москве сотрудники МЧС при пожаре спасли пять человек

МЧС: в Москве при возгорании в доме пожарные спасли пять человек
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Москве при возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Нагорной пожарные спасли пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В доме загорелся межквартирный холл, огонь перекинулся на две квартиры на четвертом этаже. В одной из них находился баллон с азотом, который вынесли пожарные. Возгорание удалось потушить на площади 20 квадратных метров, отметили в ведомстве.

Для ликвидации пожара привлекались 42 специалиста и 24 единицы техники. Спасенных передали медицинским работникам, добавили в МЧС.

Причина возгорания устанавливается.

15 января сообщалось, что в ЖК «Савеловский Сити» в Москве произошел пожар. Причиной возгорания стала упавшая на штору свеча в одной из квартир на шестом этаже жилого комплекса. В результате выгорела комната и коридор на площади 20 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

12 января возгорание произошло в Будайском проезде на северо-востоке Москвы на 11-м и 12-м этажах 14-этажного дома. Огонь был потушен на площади в 55 квадратных метров. Из соседних помещений пожарные спасли двух человек.

Ранее мужчина поджег помещение ЖСК на западе Москвы.

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