В Киргизии запретили закрывающую лицо одежду в общественных местах

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, который запрещает гражданам появляться в общественных местах в одежде, закрывающей лицо. Соответствующая информация размещена на официальном сайте президента республики.

Кроме того, новый закон запрещает навязывание веры, проведение религиозных обрядов в домах престарелых, колониях и воинских частях. Также государство ограничивает распространение религиозной литературы в общественных местах, учебных заведениях и в ходе обхода домов. Создание политических партий на религиозной основе также запрещено. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов (около 22 тысяч рублей).

В конце декабря парламент Киргизии одобрил введение штрафа за ношение одежды, затрудняющей идентификацию граждан.

7 сентября депутат Шарапаткан Мажитова в ходе заседания парламента Киргизии предложила запретить ношение никаба и паранджи в общественных местах.

Летом духовное управление мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарской республики призвало женщин воздержаться от ношения никаба во время посещения учебных заведений.

Ранее в Кремле заявили, что не участвуют в дискуссии о запрете хиджабов в школах.